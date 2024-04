Football : la belle histoire des Queens Park Ladies, cette équipe de filles invaincue qui a remporté un championnat de garçons

Les Queens Park Ladies, une équipe de jeunes footballeuses de moins de 12 ans, ont remporté leur championnat local, en terminant la saison invaincue. Dans une ligue réservée aux garçons, elles ont dominé les 11 autres formations uniquement masculines, s'assurant ainsi le titre.

On les surnomme déjà "les Invincibles". Outre-Manche, la section U12 des Queens Park Ladies, une équipe de footballeuses en herbe âgées de moins de 12 ans, a réussi l'incroyable prouesse de finir la saison invaincue. Un tour de force d'autant plus remarquable qu'elles ont dicté leur loi au sein de la 3ᵉ division U12 de la Bournemouth Youth Football League, un championnat regroupant des formations dans lesquelles jouent uniquement des garçons.

Seule équipe féminine du tableau, elles ont bouclé l'exercice 2023-2024 avec un bilan de 18 victoires et 4 nuls. Elles ont inscrit 61 buts et n'en ont concédé que 11. Face à ces onze adversaires masculins, les Queens Park Ladies ont multiplié les scores fleuves : 0-6 à Burton, 4-0 face à New Milton Town Robins, 3-0 contre Lymington Town FC... Au terme de leur saison épique, les jeunes joueuses de Toby Green ont cumulé 58 points, soit 16 de plus que leurs dauphins de Verwood Town, à qui il reste encore deux matchs à jouer.

"Les filles ont vraiment très bien réussi. Elles ont travaillé si dur toute la saison, pas seulement dans les matchs, mais aussi à l'entraînement", les a encensées leur coach et mentor au micro de la chaîne britannique en continu Sky News. "Elles ont été disciplinées... Elles le méritent !"

Au début de la saison, nous entendions les garçons rire Toby Green, l'entraîneur des Queens Park Ladies

D'autant que, pour en arriver là, les jeunes filles ont dû surmonter la réticence des dirigeants de la Ligue du comté, qui leur avaient d'abord dit de s'inscrire dans une compétition féminine. Convaincu qu'elles étaient bien assez fortes pour affronter des garçons chaque semaine, Toby Green, qui a fondé l'équipe lorsque sa fille Olivia lui a confié vouloir jouer au football, a finalement obtenu, en septembre dernier, qu'elles puissent participer au championnat masculin. Elles lui ont rendu la confiance sur le terrain.

"Au début de la saison, nous entendions les garçons rire, et moi, je pensais : 'Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous êtes confrontés", a raconté au Daily Mail l'entraîneur des "Invincibles". "Être invisible est une grosse affaire. Une seule équipe du championnat anglais a terminé une saison invaincue - Arsenal – et les gens en parlent encore, même si c'était il y a vingt ans." "Battre les garçons montre que nous pouvons jouer aussi bien, voire mieux", a souligné sa fille Olivia, qui arbore fièrement le brassard de capitaine.

Auréolées de leur titre de championne, les Queen Parks Ladies évolueront la saison prochaine en 2ᵉ division des U13 de la Bournemouth Youth Football League, où elles ont été promues. Nul doute que, cette fois, leurs futurs adversaires feront attention à ne pas les prendre de haut.