La Coupe du monde brandie par Lionel Messi sur sa photo iconique était... une fausse

En effet, le trophée brandi par le septuple Ballon d'Or s'avère être une réplique, et non l'original, remis quelques instants plus tôt par le président de la Fifa Gianni Infantino. Une supercherie contée par le quotidien Clarín, qui révèle comment "La Pulga" s'est retrouvé, à son insu, à porter une fausse Coupe du monde. Une copie fabriquée à Buenos Aires et amenée à Doha par un couple de supporters : Paula et Manuel. "Avant la Coupe du monde, nous avons contacté des personnes qui se consacrent à la fabrication de tasses et il leur a fallu six mois pour la fabriquer", ont-ils raconté au journal argentin. Ayant la même taille (40 centimètres) et le même poids (6175 grammes) que l'original, l'imitation est "faite de résine et de quartz à l'intérieur et baignée d'une peinture dorée." "Il y a des détails, des marques et des reliefs qui ne se ressemblent pas, mais la différence est minime."