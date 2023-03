Foot : la FFF refuse l'interruption des matchs pour la rupture du jeûne du ramadan

"Il a été porté à la connaissance de la Fédération des interruptions de matchs suite à la rupture du jeûne du ramadan. Ces interruptions ne respectent pas les dispositions des statuts de la FFF", débute le mail signé par Eric Borghini, dont des arbitres amateurs ont publié des captures écran sur les réseaux sociaux.

La Fédération justifie ce rappel en mettant en avant l'article 1er de ses statuts. Celui-ci précise notamment que "la Fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu'organes chargés d'une mission de service public délégué par l'État, défendent les valeurs fondamentales de la République française". À ce titre, elle interdit "tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical", comme "tout acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande". Le mail évoque aussi la charte d'éthique et déontologie du football qui rappelle "qu'un terrain de football, un stade" ne sont pas des lieux d'expression politique et religieuse.

Interrogé par le Parisien, Eric Borghini a confirmé l'envoi de ce mail, jugeant "qu’il y a un temps pour tout. Un temps pour faire du sport, un temps pour pratiquer sa religion". Selon lui, son mail fait suite à une lettre du président par intérim de la FFF, Philippe Diallo. Celui-ci aurait indiqué il y a quinze jours à tous les présidents de Ligue et de District "l’importance de l’application scrupuleuse de l’article premier des statuts de la fédération sur le respect du principe de laïcité dans le football, de neutralité, de non-discrimination".