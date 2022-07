La qualification de l'Angleterre en finale de l'Euro 2022 en cinq chiffres fous

Avec son enchaînement parfait contrôle-frappe en pivot puissante, Beth Mead a marqué contre la Suède son sixième but depuis le coup d'envoi de la compétition. Plus que jamais meilleure buteuse du tournoi (avec l'Allemande Alexandra Popp, six unités également), elle a dépassé Jodie Taylor (5 buts), qui était auparavant la joueuse anglaise avec le plus de buts à l'Euro. Surtout, elle a égalé l'Allemande Inka Grings, jusque-là seule meilleure artificière sur une même édition (6 buts en 2009). Elle aura l'opportunité de la dépasser dimanche, lors de la finale à Wembley.

Bonus non négligeable, l'attaquante d'Arsenal est également celle qui a donné le plus de caviars dans cet Euro 2022. Avec cinq passes décisives, elle devance sa coéquipière Fran Kirby (3) et la Suédoise Kosovare Asllani (3).

"On a toujours su qu'on avait les capacités mais la foi qu'on a en nous, individuellement et collectivement, est au maximum. Cela se voit sur et en dehors du terrain, je pense", a-t-elle lancé après la demi-finale. L'Allemagne est prévenue.