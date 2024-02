La tension monte à nouveau entre Karim Benzema et son club d'Al-Ittihad

Depuis plusieurs semaines, la relation entre Karim Benzema et Marcelo Gallardo, son entraîneur à Al-Ittihad, est loin d'être au beau fixe. Un nouvel épisode de tensions entre les deux hommes est récemment survenu, entraînant la mise à l'écart de l'attaquant français pour un match de son club, ce mercredi.

La fin de carrière de Karim Benzema, qui a quitté le Real Madrid l'été dernier après y avoir joué pendant près de 15 ans, tourne au vinaigre. Alors que les choses semblaient être rentrées dans l'ordre après un mois de janvier agité, la relation entre Karim Benzema et son club saoudien d'Al-Ittihad semble prendre de nouveau du plomb dans l'aile. En cause, un courant qui ne passe décidément pas entre la star française et son entraîneur Marcelo Gallardo.

Selon le quotidien espagnol Marca, très au fait de la situation ces derniers mois, un clash a éclaté entre l'international tricolore (97 sélections) et le technicien argentin lors de la séance d'entraînement de ce lundi. Ce dernier qui ne souhaite accorder aucun passe-droit au sein de son effectif, "a ordonné à KB9 de s'entraîner seul après une première partie de travail avec le groupe", rapporte le journal madrilène. Une demande que n'a que très peu goûté le principal intéressé, qui a préféré quitter purement et simplement l'entraînement. Conséquence directe, il a été écarté pour le match que doit disputer mercredi le club de Djeddah contre Al-Ta'ee.

À noter que Karim Benzema s'était déjà entraîné individuellement pour le sanctionner de ses jours d'absence lors de la pré-saison aux Émirats arabes unis, lors du mois de janvier. Mardi, il a été vu en train de s'entraîner en compagnie des joueurs blessés. Des images surprenantes qui laissent à penser que la rupture entre l'avant-centre et son équipe est proche.