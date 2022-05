Le maillot porté par Maradona lorsqu'il a marqué le but de "la main de Dieu" pulvérise les enchères

L'identité du ou des acheteurs n'a pas été dévoilée dans l'immédiat par Sotheby's, mais c'est un morceau de l'histoire du football qu'il s'est offert. Lors du Mondial 1986, après avoir inscrit de la main - celle "de Dieu", dira plus tard le n°10 argentin - le but de la victoire en quart de finale à Mexico face à l'Angleterre. Diego Maradona avait échangé son maillot à la fin du match avec le milieu de terrain anglais Steve Hodge, qui en est resté propriétaire pendant plus de 35 ans et l'avait prêté au musée de Manchester.

Le précédent record pour un vêtement de sport de collection était détenu par un maillot porté par la légende américaine du base-ball Babe Ruth à la fin des années 1920, vendu en 2019 à 5,6 millions de dollars. Le prix dépasse même le manuscrit du manifeste olympique de 1892, vendu 8,8 millions de dollars en décembre 2019, établissant un record absolu.