Le match France-Gibraltar délocalisé, les Bleus définitivement privés du Stade de France pendant un an

Durant toute la saison, les coéquipiers de Kylian Mbappé feront donc le tour du pays, le Stade de France étant rendu indisponible en raison de la Coupe du monde de rugby, cet automne, puis de la préparation des Jeux olympiques 2024. En septembre, ils affronteront l'Irlande au Parc des Princes, à Paris, avant de se rendre à Lille un mois plus tard, et donc à Nice en novembre, en lieu et place du Stade de France.