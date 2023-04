"Le mot ridicule convient" : Anne Hidalgo tacle l'offre du PSG pour le Parc des Princes

Mais alors que L'Équipe affirmait dans son édition du jour qu'Anne Hidalgo souhaitait renouer le dialogue avec les dirigeants parisiens, la candidate socialiste à la dernière présidentielle les a tancés publiquement. "Il y a des prix qui doivent être fixés et doivent correspondre au bien. Quand, à l'issue de tout un processus durant lequel on a discuté et essayé d'évaluer ce que pouvait être le prix du Parc des Princes, le club a proposé 38 millions d'euros...", a-t-elle lâché. "Je pense que le mot ridicule est celui qui convient. Par ailleurs, on s'est dit que s'il n'y avait plus de chemin possible, arrêtons de discuter pour ne pas arriver à un accord."

"On est dans un État de droit", a répété la maire de Paris, avant de se permettre une pique à l'égard des propriétaires qataris des champions de France. "Oui, c'est vrai que chez nous, les stades ne poussent pas comme des champignons, c'est vrai que vous n'arrivez pas avec un paquet de millions et devenez acquéreur de n'importe quel bien pour n'importe quelles conditions."