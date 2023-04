Le Parc des Princes, le Stade de France ou ailleurs ? Le PSG consulte ses supporters

Trois pistes sont sur le bureau de l'actionnaire parisien. La première concerne le Parc des Princes, où "une rénovation majeure et une expansion" sont à l'étude, afin d'augmenter la capacité du stade, donc les recettes, et d'offrir une expérience plus immersive aux spectateurs. La deuxième est celle d'une relocalisation au Stade de France. Là aussi, de grands travaux sont envisagés, avec un réaménagement des tribunes et du toit pour répondre aux "plus hauts standards internationaux" et transformer l'enceinte dionysienne en cocotte-minute. Les deux dernières options posent le sujet de la construction d'un stade flambant neuf, dans un rayon de 5 ou 20 kilomètres autour du Parc, accessible par le Grand Paris Express.