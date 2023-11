Football : le Paris FC rend l'accès à tous ses matchs à domicile… complètement gratuit

"Désireux de proposer une nouvelle vision innovante du football en accueillant le plus large public possible, le Paris FC offrira dorénavant une billetterie gratuite pour tous ses matchs à domicile", écrit le club dans un communiqué, présentant cette opération comme une "première au monde". "L'ambition est de renouer avec l'essence populaire du football et de proposer un spectacle ouvert à tous."

"Le club, qui mûrissait ce projet depuis plusieurs mois, souhaite que le spectacle sportif proposé sur le terrain puisse être rendu accessible à chacun, familles ou groupes d'amis, fan de football ou non, et ce quel que soit son âge ou sa catégorie sociale", poursuit le PFC. Seules les places VIP et Premium resteront payantes. "L'implication des actionnaires du club, comme la réaction de ses partenaires actuels et futurs, permettent d'envisager de générer de nouvelles ressources [...] sensiblement supérieures aux charges et manques à gagner."