PSG : les supporters priés de ne pas trop... supporter

Le PSG veut-il aseptiser le Parc des Princes ? C'est ce que laisse penser un mail envoyé par le club de la capitale à ses supporters appartenant à des Fan Clubs logés en tribune Boulogne. Dans ce courrier électronique, adressé la semaine passée en prévision du choc face à Lens (3-1), la direction parisienne enjoint ses fans à suivre "quelques indications", autrement dit un code de bonne conduite, leur dictant l'attitude à adopter dans les travées de l'enceinte de la porte d'Auteuil.

Outre l'importance de respecter leur placement dans les gradins, le PSG rappelle aux membres de ces différents groupes, créés en accord avec le club, rassemblant des fans de l'Hexagone ou venus de l'étranger et bénéficiant de plusieurs avantages dont des billets groupés, qu'il leur est "impossible" de regarder le match debout. "Nous vous demandons d'être assis à votre siège", écrit-il, noir sur blanc. Une consigne assortie d'une règle totalement lunaire, qui invite les supporters à ne pas... supporter. "Il est formellement interdit d'apporter et d'utiliser du matériel de supporter", comme des drapeaux aux couleurs des Rouge et Bleu.