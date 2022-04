Le PSG remporte son dixième titre de champion de France après son match nul contre Lens

Il s'agit du dixième titre de champion de France du club de la capitale, le huitième depuis la prise de pouvoir de QSI. Il égale l'AS Saint-Etienne, détenteur du record en la matière... mais dont le dernier Hexagonal remonte à 1981. Toutefois, ce triomphe a un goût amer après la désillusion, quelques semaines plus tôt, en Ligue des champions (élimination en huitièmes de finale contre le Real Madrid au terme d'un scénario rocambolesque). Boudé par certains de ses plus fervents supporters, le Parc des Princes a rassemblé à une cathédrale tout au long de la rencontre. Au coup de sifflet final, les joueurs Parisiens ne sont pas non plus allés saluer les ultras, dont une centaine a quitté leur tribune en cours de match pour aller célébrer devant le stade, avec des pétards.

Les Lensois, de leur côté, prennent un bon point dans la course à l'Europe. Septièmes, à 5 longueurs du podium, les "Sang et Or" restent en course pour une qualification continentale la saison prochaine.