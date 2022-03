Football : le retour en sélection danoise de Christian Eriksen différé pour cause de Covid

Le retour en sélection du meneur de jeu vedette du Danemark, Christian Eriksen, devra encore attendre. Neuf mois après son arrêt cardiaque lors de l'Euro, il va être légèrement différé, car le joueur souffre du Covid, a annoncé ce dimanche 20 mars la fédération. "Malheureusement, Christian Eriksen a été contrôlé positif et ne se présentera donc pas avec la sélection masculine lundi", a indiqué sur Twitter la DBU.

"On s'attend à ce qu'il puisse rejoindre le camp d'entraînement pendant la semaine" avant les deux matchs amicaux contre les Pays-Bas et la Serbie les 26 et 29 mars.