Football : le Séville FC remporte une nouvelle fois l'Europa League, face à l'AS Rome

Sept sur sept, et un record : le Séville FC a remporté, mercredi 31 mai à Budapest, la septième Ligue Europa de son histoire, aux tirs au but (4-1) et au bout de la nuit face à l'AS Rome de Jose Mourinho (1-1 a.p.).

Au bout du bout, les Sévillans ont réussi à venir à bout du mur romain et du fameux bloc bas de Jose Mourinho. Pas totalement, car il a fallu attendre la séance de tirs au but pour envoyer les Sévillans au septième ciel. En plein cœur de la nuit hongroise, ils ont soulevé leur septième trophée européen, devant plus des 10.000 de leurs supporters en transe.