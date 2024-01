"Légende du sport", "joueur extraordinaire"... Les hommages pleuvent pour Franz Beckenbauer

Légende allemande du football, Franz Beckenbauer est mort ce lundi 8 janvier. Sa famille a indiqué dans un communiqué qu'il s'était "endormi paisiblement", entouré de ses proches. Depuis, les hommages se sont multipliés.

Une nouvelle légende du football est partie. Le joueur allemand Franz Beckenbauer s'est éteint à l'âge de 78 ans. Sa famille a indiqué dans un communiqué, ce lundi 8 janvier, qu'il s'était "endormi paisiblement", entouré de ses proches. Sa mort a suscité une vague d'émotions, et depuis les hommages se sont multipliés pour célébrer le "Kaiser".

Le monde du Bayern Munich n'est plus ce qu'il était. Bayern Munich

"Un des plus grands footballeurs de l'histoire du Bayern Munich nous a malheureusement quittés. Repose en paix, Kaiser Franz. Nous n'oublierons jamais ce que tu as fait pour le football en Allemagne", a déclaré sur le réseau social X, Thomas Müller, milieu offensif de l'Allemagne et du Bayern Munich. "Quand Franz Beckenbauer entrait dans une pièce, elle s'illuminait, il portait très justement le titre de 'brillant phare du football allemand'", a encore indiqué, Julian Nagelsmann, sélectionneur de l'Allemagne. "Jusqu'au bout, il était entouré d'une aura que même les ennuis de santé et les coups du sort qu'il a dû affronter ne pouvaient assombrir. Je suis fier et heureux d'avoir pu le connaître et je me souviendrai de lui avec affection", a-t-il ajouté.

"Je suis immensément triste", a également réagi Rudi Völler, directeur sportif de la Fédération allemande. "Le monde du Bayern Munich n'est plus ce qu'il était, soudainement plus sombre, plus calme, plus pauvre", a réagi le club bavarois alors que Franz Beckenbauer, a passé la plus grande partie de sa carrière au Bayern.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a par ailleurs salué le "champion du monde comme joueur et entraîneur." "Franz Beckenbauer était l'un des plus grands footballeurs allemands et pour beaucoup 'der Kaiser' ('L'empereur', ndlr), parce qu'il a aussi passionné plusieurs générations pour le football allemand. Il va nous manquer", a-t-il poursuivi.

Des hommages unanimes

L'émotion est partagée au-delà de l'Allemagne. Quelques minutes après l'annonce de sa mort, le triple Ballon d'or français Michel Platini, qui considérait le joueur comme un véritable ami, a rendu hommage à "l'un des joueurs qui comme Pelé, Cruyff ou Charlton, ont nourri ma passion pour ce jeu". "Franz, c’était l’élégance et la gentillesse incarnées et aussi un joueur exceptionnel. Il est le père fondateur du football allemand et un acteur infatigable au service du football mondial. Je tiens à exprimer mon plus grand respect pour l'homme et le joueur de football qui vient de nous quitter", a-t-il réagi sur RMC Sport.

"C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès de Franz Beckenbauer", a également déclaré l'entraineur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui est l'un des trois seuls, avec Mario Zagallo, mort il y a quelques jours, et Franz Beckenbauer, à avoir gagné la Coupe du monde comme joueur et comme sélectionneur. "Ma peine, aujourd’hui, est à la hauteur du bonheur qui avait été le mien d’être invité à la table de ces deux géants du football international", a-t-il souligné auprès du Parisien.

"Le Kaiser, c'était lui. La culture de la gagne, c'était lui. Le défenseur le plus 'classe' de l'histoire, c'était lui", a aussi loué Amélie Oudéa-Castéra, la ministre sortante des Sports. Plus sobre, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a de son côté salué "une légende du football mondial".