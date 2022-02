Football : les Américaines bientôt autant payées que les hommes en équipe nationale

"Quand nous gagnons, tout le monde gagne", a applaudi sur Twitter la vedette américaine du football Megan Rapinoe, dans la foulée de l'annonce de l'accord. "Évidemment on ne peut pas revenir en arrière et effacer les injustices auxquelles nous avons été confrontées, mais il en ressort que cela ne pourra jamais se reproduire", a-t-elle également déclaré sur la chaîne ABC.

Également interviewée sur ABC et apparaissant aux côtés de la présidente de US Soccer Cindy Parlow Cone (elle-même ancienne internationale), l'attaquante Alex Morgan a affirmé que l'accord représentait une victoire pour toutes les parties. "C'est un pas en avant monumental qui permet de se sentir estimée, respectée, et qui répare notre relation avec US Soccer", a déclaré la joueuse aux 190 sélections. "Je ne vois pas seulement cela comme une victoire pour notre équipe ou le sport féminin, mais pour les femmes en général", a aussi soutenu Alex Morgan.