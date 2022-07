Football : les bouteilles en plastique interdites dans les stades de Ligue 1 et Ligue 2

Voilà des images qu'on ne devrait plus revoir de si tôt. Tout du moins, on l'espère. Le 22 août dernier, lors du match houleux entre Nice et Marseille, arrêté pour de violents incidents, Dimitri Payet avait été la cible d'un jet de bouteille par un Ultra niçois. Trois mois plus tard, ce triste épisode s'était répété lors de "l'Olympico", le nom donné au choc opposant l'OL à l'OM. La rencontre avait dégénéré à son tour, après l'envoi d'une bouteille remplie d'eau en direction, cette fois encore, du numéro 10 marseillais. Visé volontairement, le Réunionnais avait été touché en pleine tête, alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner.

Pour ne plus revivre de tels événements, néfastes pour l'image du foot français, la Ligue de football professionnel (LFP) a serré la vis. Dans son nouveau règlement, actualisé avant chaque début de saison, l'instance a rallongé la liste des objets prohibés à l'intérieur des stades et dans les tribunes de Ligue 1 et de Ligue 2. Parmi les armes, les outils, les objets en verre ou les piles, déjà proscrits à l'entrée des enceintes sportives professionnelles, l'interdiction des bouteilles en plastique est désormais écrite, noir sur blanc. Un ajout qui n'est pas passé inaperçu, puisque les contenants en plastique, "d'un volume maximal de 50 cl" et "sous réserve que le bouchon ait été préalablement dévissé", étaient encore autorisés lors du précédent exercice.