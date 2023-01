Les excuses de Noël Le Graët, qui reconnaît des "propos maladroits" vis-à-vis de Zinédine Zidane

Quoi qu'il dise, le mal est fait. Dimanche 8 janvier, au lendemain de l'annonce de la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, Noël Le Graët a dérapé en s'attaquant à Zinédine Zidane. Le patron de la Fédération française de football (FFF) a eu des mots peu aimables, c'est peu de le dire, vis-à-vis du champion du monde 1998, qui faisait office d'option numéro 1 pour reprendre le poste de sélectionneur, en cas de non-renouvellement de "DD". "Je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier (Deschamps)", a assuré le dirigeant tricolore, âgé de 81 ans, interrogé au micro de RMC.

"Je ne l'aurais même pas pris au téléphone", a-t-il poursuivi, d'un air dédaigneux, dans l'émission Bartoli Time. Avant de se lâcher complètement à l'évocation des rumeurs envoyant "Zizou" sur le banc de la sélection brésilienne. "Cela m'étonnerait qu'il parte là-bas. Il fait ce qu'il veut, cela ne me regarde pas. (...) J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu’il veut en Europe, un grand club. Une sélection, j'y crois à peine en ce qui me concerne." Des propos insultants pour l'ancien numéro 10, qui lui ont valu les critiques acerbes, en autres, de Kylian Mbappé et de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.