Football : les supporters visiteurs bannis des stades pour les matchs à risque jusqu'au 18 décembre

Après la mort d'un supporter du FC Nantes, samedi 2 décembre, l'étau se resserre autour de la sécurité dans les stades. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra plaide pour l'interdiction généralisée des déplacements des supporters visiteurs pour les matchs à risque. La mesure devrait être effective jusqu'au 18 décembre, au minimum.

Taper du poing sur la table, voilà la volonté des autorités après de nombreux incidents dans les stades. Le dernier, le plus dramatique, aura été celui de trop. Samedi 2 décembre, un supporter du FC Nantes est mort poignardé près du stade de la Beaujoire, en marge de la réception de Nice. Depuis, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a appelé à des décisions fortes, dont l'interdiction des déplacements de supporters visiteurs pour les matchs à risque.

Vers un "plan d'action complet" en janvier

Elle a visiblement été entendue. D'après nos confrères de L'Équipe, les tribunes réservées aux supporters visiteurs dans les stades de Ligue 1 et de Ligue 2 resteront fermées lors des matchs à risque jusqu'au 18 décembre. "Je veux que l'on ait un moratoire sur les déplacements de supporters d'ici au 18 décembre prochain, [...] et qu'ensuite, il y ait une initiative forte et collective courant janvier avec un plan d'action complet", avait lancé la ministre mardi 5 décembre au micro de RTL. À cette date, une réunion rassemblera l'Instance nationale du supportérisme en présence de la Ligue de football professionnel (LFP) et des ministères de l'Intérieur, de la Justice et des Sports.

Avant même l'entrée en vigueur de cette décision, le match entre Marseille et Lyon, reprogrammé ce mercredi après les graves incidents d'octobre, est concerné. Le ministère de l'Intérieur a pris un arrêté interdisant la venue des supporters de la lanterne rouge de L1 au Vélodrome. Ils devraient se multiplier dans les prochains jours. Toujours selon L'Équipe, dès qu'un match sera classé à risque par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, la tribune visiteurs sera fermée. Une dizaine de rencontres pourraient être concernées, affirme le quotidien.

Il faut dire que les incidents liés aux rencontres de championnat se sont multipliés ces dernières semaines, à l'image de la mort du supporter nantais le week-end dernier, des caillassages des bus des supporters lyonnais et brestois, respectivement à Marseille et à Montpellier, ou des gestes racistes dans la tribune réservée aux Lyonnais à Marseille le 29 octobre.

Tous les incidents ne sont toutefois pas liés aux déplacements des supporters, comme le jet de pétard à proximité du gardien clermontois lors de la rencontre Montpellier-Clermont, début octobre. La grave blessure de Fabio Grosso, l'ex-entraîneur lyonnais touché par des projectiles lors du caillassage du bus de l'OL à Marseille, le 29 octobre, en est un autre exemple.