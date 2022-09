Football : des insultes racistes contre le joueur du Real Madrid Vinicius Junior

Jeudi, lors de l'émission Chiringuito, Pedro Bravo, agent de joueurs, a déclaré que Vinicius Jr devrait arrêter de "faire le singe" lors de ses célébrations de buts. Des propos considérés comme racistes par de nombreuses personnalités du monde du football, comme Pelé ou Neymar, qui ont apporté leur soutien à leur compatriote.

Après ces propos, Vinicius Jr lui-même a réagi en diffusant une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Il s'y disait victime de racisme et il a affirmé : "Moi, je ne vais pas m'arrêter de danser". Pour preuve, Vinicius Jr a dansé, ce dimanche 18 septembre, après le but de son coéquipier et compatriote Rodrygo, auteur du premier but de la rencontre.