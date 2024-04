Ligue 1 : 10 personnes blessées dans un affrontement avant le match entre Rennes et Toulouse

Un affrontement a éclaté, ce samedi, quelques heures avant une rencontre de football entre Rennes et Toulouse. Dix personnes ont été blessées, dont une a dû être hospitalisée, victime d'un traumatisme crânien. Une enquête a été ouverte.

Nouvelles violences en marge d'un match de football. Samedi 13 avril, un affrontement entre supporteurs de Rennes et de Toulouse, quelques heures avant un match de Ligue 1 opposant les deux équipes, a fait dix blessés, a-t-on appris auprès du parquet de la capitale bretonne. "Vers 14h20, rue de Chatillon, un affrontement a opposé une centaine de supporters de Rennes et Toulouse. Dix Toulousains ont été blessés, mais seul un a été hospitalisé pour un possible traumatisme crânien", a indiqué le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc, confirmant une information des médias locaux.

"Les premiers témoignages indiquent que des ultras de Rennes seraient venus en découdre avec les 'indians' de Toulouse", a ajouté le magistrat, précisant qu'il n'y avait jusqu'à présent ni plainte ni interpellation. Une enquête confiée à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Rennes a été ouverte. "Au regard du risque avéré de troubles à l’ordre public" pesant sur cette rencontre, la préfecture d'Ille-et-Vilaine avait pris jeudi "par arrêté des mesures de restrictions temporaires destinées à protéger les personnes et les biens".