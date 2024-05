Ligue 1 : Brest en Ligue des champions, Lorient relégué... La dernière journée a livré son verdict

Brest a réussi l'exploit de se qualifier directement pour la Ligue des champions en terminant 3ᵉ de Ligue 1 à l'issue de la 34ᵉ et dernière journée. Les Brestois grillent la priorité à Lille qui devra disputer un tour préliminaire. Retrouvez les principaux enseignements de cette dernière journée.

L'épilogue d'une saison exceptionnelle pour Brest. Le club breton a terminé troisième du championnat de Ligue 1 à l'issue de la 34e et dernière journée et s'est directement qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine alors que Lille (4e) disputera le tour préliminaire. Le club breton, vainqueur 3-0 à Toulouse, devance de deux points le Losc, accroché à domicile par Nice (2-2). Le Stade brestois accompagnera en C1 le PSG (champion) et Monaco (2e).

Lyon s'est qualifié pour la Ligue Europa en terminant 6e grâce à sa victoire contre Strasbourg (2-1), doublant Lens (7e), qui jouera la Ligue Conférence, et devançant Marseille (8e), privé de compétition continentale la saison prochaine. Les Lensois ont été tenus en échec par Montpellier (2-2), alors qu'ils menaient 2-0, et l'OM a battu en vain Le Havre (2-1).

Malgré sa large victoire (5-0) face à Clermont, Lorient est relégué en Ligue 2 comme Clermont tandis que le FC Metz, battu par le Paris SG (2-0), jouera son maintien lors d'un barrage. Lorient, qui restait sur sept défaites d'affilée, finit à égalité de points avec Metz (29) et avec la même différence de buts (-23) mais est devancé par les Lorrains au nombre de buts marqués à l'extérieur lors de leurs confrontations directes. Metz jouera son maintien dans l'élite lors d'une confrontation en match aller-retour face au vainqueur des barrages de Ligue 2 qui concernent Saint-Etienne, Rodez et le Paris FC.