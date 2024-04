Ligue 1 : accroché par Le Havre juste avant Dortmund (3-3), le PSG n'est pas (encore) champion

Le Paris Saint-Germain n'était qu'à une victoire d'un 12ᵉ titre de champion de France. Son sacre attendra : les Parisiens ont été accrochés ce samedi par Le Havre (3-3). Un accroc qui survient à quatre jours d'affronter le Borussia Dortmund, en demi-finale aller de la Ligue des champions.

Le suspense n'est pas (encore) plié. Alors qu'il recevait Le Havre, samedi 27 avril au Parc des Princes à l'occasion de la 31ᵉ journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain avait l'occasion de valider son 12ᵉ titre de champion de France en cas de victoire. Mais pour fêter ce nouveau trophée, Kylian Mbappé et ses coéquipiers attendront. Dans leur jardin, les Parisiens ont été accrochés par le promu normand (3-3).

Paris champion dès dimanche ?

Une surprise qui ressemble davantage à un contre-temps qu'à une course au titre relancée. Car avec 12 points d'avance sur leur dauphin, l'AS Monaco, et une différence de buts largement favorable (+47 contre +18) les Parisiens peuvent toujours dormir sur leurs deux oreilles. Et remporter le championnat de France dès ce dimanche, si les Monégasques ne s'imposent pas sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (19h). Ce ne devrait être, dans le cas contraire, qu'une question de jours supplémentaires.

Et si les Parisiens ont évité in extremis la défaite grâce à un but de Gonçalo Ramos dans le temps additionnel, les hommes de Luis Enrique auraient forcément voulu éviter cet accroc, à quatre jours d'affronter le Borussia Dortmund (Allemagne) en demi-finale aller de la Ligue des champions (mercredi 1ᵉʳ mai à 21h en live commenté sur TF1info). Même si le technicien espagnol a pu gérer les temps de jeu (Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola n'ont disputé que 45 minutes), ce match nul aux forceps face à une équipe luttant pour son maintien dans l'élite est inattendu.

Paris poursuit malgré tout sa série d'invincibilité dans l'Hexagone. Il faut remonter à plus de huit mois, au 15 septembre 2023 et la réception de l'OGC Nice, pour trouver trace d'une défaite du PSG face à un club français (2-3). Les Parisiens peuvent aussi se consoler en jetant un œil de l'autre côté du Rhin : le Borussia Dortmund, face à qui ils tenteront d'arracher un billet pour la finale de la Ligue des champions, s'est, lui, lourdement incliné sur la pelouse du RB Leipzig ce samedi (4-1).