Agression de Kenzo, 8 ans, lors du match Ajaccio-OM : Emmanuel Macron veut des sanctions "claires" et "fortes"

Pour Emmanuel Macron, cette agression est la goutte d'eau ayant fait déborder le vase d'une saison émaillée par la violence et les débordements sur les terrains de l'Hexagone (arrêt du match à Bordeaux, agression raciste à Lyon, etc.). "Cela montre une espèce de dérive et on a raison de ne pas s'y habituer", tonne le chef de l'État, lors d'un déplacement au Mont-Saint-Michel, promettant de "continuer d'être au côté de la famille aussi pour qu'il puisse se relever de ce traumatisme". "Comme toutes les violences, c'est évidemment inacceptable. J'ai une pensée très émue pour Kenzo et ses parents", affirme le président français. "C'est un supporter fidèle et rien ne justifie cela", insiste-t-il, soulignant que l'enfant se battait "avec beaucoup de courage contre la maladie".

Par conséquent, le pensionnaire de l'Élysée réclame une réaction exemplaire de la part des autorités compétentes. "J'attends que les sanctions les plus claires, fortes soient prises", martèle-t-il.