"Pas au niveau", "MNM"... en 2023, le PSG pique sa "crise de suffisance"

"Je suis le responsable, mais il y a aussi les performances individuelles. En ce moment, beaucoup trop de joueurs ne sont pas à leur niveau. Est-ce qu'on se laisse aller ? Depuis la Coupe du monde, on ne peut pas être satisfaits du jeu et des résultats. Quand on est le PSG, c'est insuffisant", a convenu l'entraîneur passé par Lille et Nice, visant une partie de ses cadres (Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos, etc.), qu'il a pris soin de ne pas citer afin de ne pas froisser leurs égos. "Une crise de confiance, je ne le pense pas. Peut-être une crise de suffisance...", a-t-il concédé. "On a du mal à redémarrer. (...) J'ai des joueurs de haut niveau, qui sont aussi des compétiteurs et qui ne peuvent pas accepter d'être à ce niveau-là depuis le début de 2023."

Un constat qui vaut pour la "MNM". Décisive durant la première partie de saison (73% des buts inscrits - 46 sur 63 -, toutes compétitions confondues), l'association Messi-Neymar-Mbappé semble comme "déconnectée". En perte d'automatismes, le puissant trio offensif, toujours aussi peu investi à la perte de la balle, se retourne contre le PSG. "Dans les sorties de balle, c'était facile, les trois de devant ne défendent pas", a confirmé le capitaine rémois Yunis Abdelhamid en zone mixte. "On savait qu'à partir du moment où l'on passait ce premier rideau-là... Si on arrivait à faire cet effort-là, ensuite, ils ne participent plus aux tâches défensives de leur équipe. C'est ce sur quoi on a travaillé et on a voulu exploiter. C'est ce qu'on a su faire."