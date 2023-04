Ligue 1 : après une 25ᵉ défaite, Angers relégué en Ligue 2

Fin de partie. Battu (4-2) à Rennes ce dimanche 30 avril, Angers est le premier club de Ligue 1 à être reléguée en Ligue 2 pour la saison 2022-2023 du championnat de football. Après huit saisons dans l'élite, le SCO ne peut désormais plus rattraper son retard dans la course au maintien et quittera la Ligue 1 en juin.

Dépassé par les affaires extra-sportives et en perdition sur le terrain, Angers est la lanterne rouge du championnat depuis la 12e journée, compte 18 points de retard sur Nantes, Brest et Strasbourg, qui se disputent actuellement la place de premier non relégable. Seuls cinq matchs - et donc 15 points en jeu au maximum - sont encore au calendrier jusqu'à la fin de la saison, le 3 juin prochain. Cet hiver, le club avait enchaîné un record de 13 défaites consécutives.

Après une montée en L1 en 2015 et une finale de Coupe de France perdue de peu face au PSG (1-0) en 2017, l'équipe s'installait parfois sur le podium en phase aller avant de souffrir pendant l'hiver pour finalement se maintenir. Bon an mal an, avec l'un des plus petits budgets du championnat et loin des paillettes et des scandales, Angers était devenu un visage familier de l'élite... jusqu'en 2020.