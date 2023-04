"C'est une déception" : les micros des arbitres en France resteront coupés

Le changement, ce n'est pas pour maintenant. L'International Football Association Board (Ifab), garante des lois du jeu, a refusé la demande de la France de sonoriser en direct les arbitres la saison prochaine en Ligue 1 et durant la finale de la Coupe de France, samedi 29 avril, a appris l'AFP, mercredi 26 avril, auprès de la Fédération française de football (FFF).

"La FFF a initié toutes les démarches dont elle disposait pour mettre en place la sonorisation directe des arbitres comme le souhaitent les clubs, les arbitres, la Ligue de football professionnel et le Comité exécutif de la FFF. L'Ifab a clairement répondu non. On ne peut que prendre acte du refus", a expliqué à l'AFP le président de la Commission fédérale des arbitres, Éric Borghini. "C'est une déception parce qu'il y a un vrai engouement, une vraie demande et un consensus sur le sujet. On respecte les décisions mais on continuera à faire du lobbying pour la sonorisation des arbitres, on ne baisse pas les bras."