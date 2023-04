Carton rouge, défaite… Soirée cauchemardesque pour le PSG face à Lorient

Il s'agit de la troisième défaite du PSG à domicile sur les quatre derniers matchs disputés au Parc. Le club de la capitale doit prier pour que sa saison se termine le plus vite possible et pour que le titre ne finisse pas par lui échapper. À nouveau, la crainte de perdre le titre est ravivée. Si Marseille s'impose ce dimanche soir contre Auxerre, il n'y aura plus que cinq points d'écart entre le leader et son dauphin. De quoi justifier les sifflets entendus au Parc des princes à la fin du match.