Chants homophobes et injurieux contre l'OM : quatre joueurs du PSG sanctionnés, une tribune fermée

Dans un communiqué, le club parisien a regretté "une mesure excessive et collective de nature à mettre à mal le travail de dialogue et de prévention engagé (par le PSG) avec les acteurs associatifs, institutionnels et les supporters". Mais il ne fera pas appel de la décision concernant sa tribune, a-t-il précisé. Contacté par l'AFP, le Collectif Ultras Paris (CUP), qui occupe la tribune Auteuil, n'a pas souhaité communiquer.