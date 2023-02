OM-PSG : un tout autre match avec Kylian Mbappé ?

L'inverse est tout aussi vrai : lorsque "Kyks" n'est pas là, le PSG est monotone, sans surprise. En Coupe de France, les Olympiens ne s'y étaient pas trompés, en se satisfaisant du forfait du numéro 7 parisien, touché à la cuisse gauche. "Je serais un menteur de dire que cela ne change rien, car c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est un avantage", avait reconnu le coach marseillais Igor Tudor. "C'est une bonne chose pour nous qu'il soit absent car on connaît sa qualité et sa vitesse", avait aussi acquiescé son couteau-suisse Valentin Rongier. "Surtout au vu de notre style de jeu, où on s'expose sur les contres et c'est une arme redoutable dans ce domaine." Sans Mbappé à gérer, l'OM s'était retiré une belle épine du pied.

D'autant que, face à des Phocéens volontaires et agressifs, Lionel Messi et Neymar, alignés ensemble sur le front de l'attaque parisienne, n'avaient pas su exploiter la profondeur laissée par la défense adverse, la grande force du champion du monde 2018. Christophe Galtier, lui-même, avait concédé que le crack de Bondy, sans le nommer, lui avait fait défaut. "On a peu utilisé l'espace dans la profondeur", avait regretté, après coup, l'entraîneur du PSG. "(Ça) a vraiment joué en faveur des Marseillais", a soutenu auprès du site officiel de la Ligue 1 Mamadou Niang, légende olympienne (227 matchs) et chouchou du Vélodrome de 2005 à 2010. "Ils ont pu presser en avançant et mettre beaucoup d'impact physique sur les joueurs parisiens."