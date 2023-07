Feuilleton Mbappé, préparation mitigée… Premières difficultés pour le PSG de Luis Enrique

Un moyen pour les dirigeants de reprendre le dessus dans ce feuilleton qui s'éternise. Mbappé, 24 ans, n'a plus qu'une année de contrat avec le club de sa ville de naissance. La donne est donc claire : s'il ne prolonge pas, il pourra signer librement dans un club en juillet 2024, sans la moindre indemnité de transfert pour le PSG. Une situation inimaginable pour le président Nasser Al-Khelaïfi, qui prévenait dès le 5 juillet qu'une prolongation de contrat était nécessaire pour poursuivre la collaboration. Kylian Mbappé, lui, n'a cessé de répéter qu'il souhaitait rester à Paris. Face à l'impasse, il se retrouve temporairement sur la touche. Pour l'heure, le PSG prépare donc la nouvelle saison sans son numéro 7...

... et ce n'est pas forcément une réussite. En tournée au Japon, les Parisiens ont d'ores et déjà disputé deux rencontres amicales. La première face au club saoudien d'Al-Nassr, celui d'un certain Cristiano Ronaldo, s'est soldée par un score nul et vierge (0-0). La deuxième, ce vendredi face au club local du Cerezo Osaka, a vu les hommes de Luis Enrique s'incliner (2-3). Pas les résultats idéals à deux semaines du retour de la Ligue 1, le 12 août prochain, face à Lorient au Parc des Princes (21h).