Frank McCourt a nié ce mardi toute velléité de vente de l'Olympique de Marseille, dont il est le propriétaire. L'Américain a également conforté Pablo Longoria dans son rôle de président du club.

Un point final aux rumeurs. "Le club n'est pas à vendre, je suis là pour longtemps, je suis totalement impliqué", assure mardi Frank McCourt, le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille, dans un entretien au Figaro. "Pablo (Longoria) et moi avons encore parlé des prochaines étapes pour le club aujourd'hui, les investissements à venir. Non, le club n'est pas à vendre. Je suis totalement impliqué. À ce stade, la question d'une potentielle vente est ridicule", martèle l'homme d'affaires de 70 ans, aux commandes depuis 2016. "J'ai investi plus que 600 millions de dollars dans le club (environ 550 millions d'euros, NDLR). Je pense que c'est une vraie preuve de mon engagement", souligne-t-il encore.

En parallèle, le propriétaire du club phocéen a donné de la visibilité sur l'avenir de son président, Pablo Longoria. Le dirigeant espagnol "fait de l'excellent travail", assure-t-il. "Il sera là dans les années à venir, il me l'a assuré. On est là, ensemble, pour continuer à construire, construire, construire (...) Je suis là pour longtemps", met-il encore en avant, malgré une décevante huitième place en Ligue 1 cette saison.

Interrogés sur les dossiers chauds du mercato - l'avenir de l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang et le nom du futur entraîneur -, Pablo Longoria et Franck McCourt ont, cette fois, botté en touche. Il faudra donc attendre encore un peu pour avoir une idée plus précise de ce à quoi ressemblera l'OM version 2024-2025.