Incidents avant OM-OL : Lyon veut rejouer le match sur terrain neutre

L'ancien président de l'OL, Jean-Michel Aulas, estime qu'un report de la rencontre ne serait même pas suffisant. "Il ne faut pas que le match soit reporté, mais que les sanctions tombent, cette fois-ci, de manière définitive", estime celui qui a dirigé le club pendant 36 ans, dans les colonnes de L'Équipe. "Si on reporte le match, on donne la possibilité aux auteurs et à ceux qui les regardent, de recommencer. Il faut une sanction très grave. Sinon, la prochaine fois, il y aura des morts. Fabio (Grosso) aurait pu perdre un œil."