Incidents avant OM-OL : le match rejoué le 6 décembre, le lieu déterminé "ultérieurement"

"La commission des compétitions de la LFP a décidé d'une part, en application de l'article 544 des règlements, (...) de faire jouer ce match le mercredi 6 décembre prochain, première date disponible au regard du calendrier des deux équipes, et d'autre part, de déterminer ultérieurement le lieu de cette rencontre", a indiqué l'organisme dans un communiqué. Il attend notamment pour prendre sa décision des "éléments complémentaires des autorités publiques" afin de permettre que le match se tienne "dans des conditions de sûreté et de sécurité optimales pour l’ensemble de ses acteurs et du public".

De leur côté, plusieurs responsables lyonnais ont demandé à ce que la rencontre se rejoue sur un terrain neutre. "Les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies", avait indiqué en début de semaine Vincent Ponsot, le directeur général des activités football du club, qui a rappelé que le bus des septuples champions de France a régulièrement été la cible de projectiles aux abords du Vélodrome ces dernières années. "Nous souhaitons rejouer le match, les joueurs n'y sont pour rien. Il faudrait donc jouer sur un terrain neutre."