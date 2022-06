Ligue 1 : le "Général" Lacazette de retour à l'OL pour trois saisons

Retour aux sources pour Alexandre Lacazette. L'attaquant international français a signé ce jeudi un contrat de trois ans avec l'Olympique lyonnais. Parti en 2017 à Arsenal contre 60 millions d'euros, Alexandre Lacazette, 31 ans, était libre depuis la fin de son aventure anglaise, cet été. Il retrouve son club formateur, qu'il avait rejoint à l'âge de 12 ans.

"Alexandre Lacazette a fait le choix de revenir dans le club qui l'a vu grandir et devenir l'un des plus grands attaquants de l'histoire, et cela malgré les sollicitations de nombreux grands clubs européens ces dernières semaines", s'est félicité le club dans un communiqué. "Ce retour nous comble de bonheur et d'ambition", a renchéri le président Jean-Michel Aulas en conférence de presse.