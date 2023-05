Le FC Nantes, en lutte pour le maintien en ligue 1, se sépare d'Antoine Kombouaré

Clap de fin entre le FC Nantes et Antoine Kombouaré. Après une nouvelle défaite ce week-end contre Strasbourg, le club a choisi de se séparer de son entraineur, misant sur des solutions en interne pour terminer la saison.

Actuellement 17e et premier relégable, à deux points d'Auxerre (16e) et trois de Brest (15e) et Strasbourg (14e), Nantes n'a plus gagné en championnat depuis mi-février. Et l'équipe vient de vivre une semaine douloureuse : une humiliation face à Toulouse au Stade de France (5-1) et deux défaites 2-0 face à Brest et Strasbourg, concurrents directs pour le maintien.