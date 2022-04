Ligue 1 : quand le PSG peut-il décrocher son 10e titre de champion de France ?

Le compte est (presque) bon. Tombeur de l'OM (2-1), dimanche 17 avril, au terme d'un "Classico" médiocre dans le jeu et éteint en tribunes, le PSG a peut-être tué le peu de suspense qu'il restait dans la course au titre. Avec 15 points d'avance sur leur dauphin marseillais, à six journées de la fin du championnat, et alors que Rennes, battu par Monaco (3-2), n'est plus en mesure de les rejoindre, les joueurs de Mauricio Pochettino sont en passe de décrocher un 10e titre de champion de France. Un titre qu'ils peuvent assurer, mathématiquement, dès mercredi 20 avril sur la pelouse d'Angers (à 21h).

S'il ne fait quasiment aucun doute qu'ils seront sacrés d'ici à la fin de la saison, les Parisiens ont l'opportunité de faire mouche sur leur première cartouche. Pour ce faire, deux solutions - au cas où une ne leur suffirait pas - se présentent à eux : battre le SCO et compter sur un nul ou une défaite de l'OM à domicile face à Nantes ou assurer un point à Raymond-Kopa et espérer que Marseille perde pied devant son public et enchaîne avec un deuxième revers de suite en championnat.