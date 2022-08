Ligue 1 : le PSG étrille Lille 7 buts à 1, Mbappé, Neymar et Messi buteurs

Les tracas des jours précédents n'y paraissent déjà plus. Ce dimanche 21 août, le Paris SG s'est imposé largement à Lille, champion 2021, sur le score fleuve de 7-1. Le tout grâce à des buts de son redoutable trio d'attaque : dans un stade Pierre-Mauroy à guichets fermés, Lionel Messi a inscrit un but, Neymar un doublé, et Kylian Mbappé un triplé.

Le Losc, pourtant prometteur lors des deux premières journées (4 points), a rapidement subi la loi parisienne. Après huit secondes seulement, Mbappé a en effet marqué un but express, quasiment sur l'engagement, sur une passe décisive de... Messi. Un record de rapidité égalé en L1, après la réalisation de Michel Rio, huit secondes déjà, en 1992.