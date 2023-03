Ligue 1 : le PSG rebondit (difficilement) à Brest grâce à Kylian Mbappé

Comme souvent, le club de la capitale s'en est remis à ses stars. Kylian Mbappé, sur un service de Lionel Messi, a délivré les Parisiens dans les derniers instants (90', 1-2). Le capitaine d'un soir, auteur de son 19e but de la saison en L1, permet à son équipe de compter 11 points d'avance sur son dauphin marseillais, qui reçoit Strasbourg, dimanche. De quoi se rapprocher un peu plus du seul trophée possible cette saison pour Paris.