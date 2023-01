Football : le RC Lens inflige au PSG sa première défaite de la saison en Ligue 1

Une soirée noire pour le PSG. Le RC Lens s'est imposé ce dimanche soir 3-1 face au club de la capitale. Après 25 matchs sans défaite, les Parisiens se sont inclinés lors de cette rencontre au stade Bollaert-Delelis, la 17e journée de Ligue 1.

Les Sang et Or ont signé leur neuvième victoire à domicile grâce aux buts de Przemyslaw Frankowski à la 5e minute, Lois Openda à la 28e, et Alexis Claude-Maurice à la 47e. Le PSG a de son côté déçu, avec un seul but marqué par Hugo Ekitike à la 8e minute de jeu.