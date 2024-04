Ligue 1 : le PSG champion de France dès ce week-end si...

Le PSG coiffera sa 12e couronne de champion de France, s'il s'impose face au Havre, samedi 27 avril, lors de la 31e journée de Ligue 1. Un nul ou une défaite pourrait aussi suffire au club de la capitale pour soulever l'Hexagoal.

La question n'est pas de savoir qui sera champion. Cela fait bien longtemps que le PSG a mis fin à tout suspense dans la course à l'Hexagoal. Mais plutôt quand. Si les hommes de Luis Enrique ont rempli leur part du contrat, mercredi 24 avril, en l'emportant à Lorient (1-4), grâce à deux doublés de Mbappé et Dembélé, la victoire de Monaco sur Lille (1-0), plus tard dans la soirée, a retardé, pour quelques jours, le 12e sacre du club de la capitale.

Avec 11 points d'avance sur son dauphin monégasque, à quatre journées du terme de la saison, Paris (69 points) est tout proche de ravir un nouveau titre de champion de France. Mais pour le futur demi-finaliste de la Ligue des champions, rien n'est fait encore mathématiquement, puisqu'avec potentiellement 12 points à amasser, le club de Rocher (58 points) peut toujours rêver de renverser la table. Bien que possible, ce scénario paraît plus qu'improbable.

Puisque, dès ce week-end, le destin du PSG ne dépendra de personne d'autre que de lui. Le club parisien, qui reçoit le Havre, samedi 27 avril (21h), à la veille du déplacement de Monaco à Lyon (19h), sera assuré de soulever l'Hexagoal pour la 12e fois de son histoire, un record, en cas de victoire. Et ce, quel que soit le résultat de l'ASM le lendemain.

Titré, même en perdant ?

S'ils venaient à ne pas gagner au Parc (un nul ou une défaite), les partenaires de Marquinhos pourraient tout de même être sacrés ce week-end. Il faudrait tout simplement que les Asémistes ne ramènent pas les trois points de Lyon. Avec 11 points d'avance, avec seulement trois matchs à jouer, donc 9 points à distribuer, Paris garantirait le titre.

Le PSG sacré champion de France si...

- Il bat le Havre, quel que soit le résultat de Monaco à Lyon.

- Il fait nul ou perd, mais Monaco ne gagne pas.