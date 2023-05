Messi sanctionné après un voyage en Arabie saoudite : reverra-t-on la star argentine sous le maillot du PSG ?

Ça sent le clap de fin entre Lionel Messi et le Paris-Saint-Germain. Le club de la capitale a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de la star argentine. En cause, un voyage en Arabie saoudite effectué par le joueur sans l’autorisation de la direction. Le Ballon d'Or s'était absenté après la défaite de dimanche contre Lorient en Ligue 1 (3-1) et avait manqué l'entraînement prévu lundi pour se rendre dans le royaume saoudien, dans le cadre d'un contrat avec l'office du tourisme du pays, dont il fait régulièrement la promotion sur ses réseaux sociaux.