Ligue 1 : lutte pour le titre, course à l'Europe, maintien... Tous les enjeux de la nouvelle saison

Ils ont soulevé leur onzième titre de champion de France en juin dernier, dans un contexte particulier avec des sifflets contre Leo Messi ou Christophe Galtier. Au moment de rechausser les crampons, les Parisiens ne s'avancent pas franchement dans une atmosphère plus sereine. Si ces deux protagonistes, hués par une partie du Parc des Princes, sont partis, le PSG s'est trouvé de nouvelles difficultés : Kylian Mbappé et Neymar sont annoncés sur le départ et les résultats de la préparation ont été en dents de scie.

Luis Enrique, le nouvel entraîneur du club de la capitale, sait qu'il n'aura pas le droit à l'erreur. Son effectif demeure flou, mais plusieurs internationaux, parmi lesquels Lucas Hernandez ou Marco Asensio, sont venus garnir ses rangs. En attendant, peut-être, Ousmane Dembélé... et l'issue du feuilleton Mbappé.