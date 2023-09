Crise à l'OM : "Je n'ai rien vu arriver", confie Abardonado, le coach intérimaire

"On a des idées, vous le verrez demain sur le terrain." Jacques "Pancho" Abardonado et Pierre-Emerick Aubameyang ont tenté (tant bien que mal) de rassurer ce mercredi soir les supporters phocéens. Le club de la Canebière, en crise depuis une réunion tendue lundi soir entre la direction et les représentants des clubs de supporters, vit des heures sombres.

"C'est une fierté pour moi de pouvoir représenter ce club", a reconnu "Pancho", l'ancien joueur de l'OM désormais entraineur intérimaire. "Je vais diriger le groupe pour la première fois ce soir. (…) Je suis à la disposition du club, on fait appel à moi et j'essaye de répondre présent", confie-t-il. "J'ai connu tous les postes au club, il ne me manquait plus que cette fonction. Je la prends avec beaucoup de plaisir. Il faut que je réponde présent", a abondé l'ancien défenseur, désormais âgé de 45 ans.