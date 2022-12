Neymar exclu, Mbappé sauveur... Le PSG se fait peur, mais réussit sa rentrée face à Strasbourg

On l'avait quitté attristé le 18 décembre dernier, après la finale de la Coupe du monde perdue par l'équipe de France face à l'Argentine. On le retrouve dix jours plus tard, le sourire aux lèvres après avoir donné la victoire à son club. Kylian Mbappé, titulaire ce mercredi soir face à Strasbourg pour le retour de la Ligue 1, a transformé un penalty au bout du suspense et offert un succès au PSG (2-1), au Parc des Princes.