McCourt, style de jeu, Payet... les premiers mots d'Igor Tudor, le nouveau coach de l'OM

Ce qu'il a dit devant la presse : "Ça va être long si on commence à parler de la façon dont on va jouer, on pourra y être jusqu'à demain. Chaque coach est différent. Tout le monde peut gagner avec une tactique différente. Je veux un football offensif et intense, mais pas au détriment de la défense. Mon objectif est que les gens qui viennent au stade ne soient pas déçus. (...) C'est inévitable qu'il y ait une partie d'Italie en moi puisque j'y ai évolué pendant de longues années, mais je ne crois pas en un football italien, anglais ou espagnol… Je dois m'adapter au championnat sans renier mon style. (...) L'objectif, c'est que les gens voient une vraie équipe. Je sais que les supporters ont beaucoup d'attente. Nos objectifs passent par le travail quotidien."

Quel projet de jeu pour l'OM ? Assez méconnu en France, Igor Tudor a développé son idée du football, notamment le style de jeu qu'il applique à ses équipes. Le Croate a répété son ambition : gagner et donner du plaisir aux supporters marseillais.