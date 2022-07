"Si j'ai accepté, c'est que j'en suis capable" : Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du PSG

Le PSG décrète "la fin du bling-bling". Après avoir retenu Kylian Mbappé, qui a prolongé son contrat jusqu'en juin 2025, et nommé Luis Campos à la tête de sa direction sportive, le club de la capitale continue sa révolution en interne. Après le départ de Mauricio Pochettino, QSI a officialisé, mardi 5 juillet, l'arrivée de Christophe Galtier pour deux saisons sur le banc parisien. Six ans et trois entraîneurs étrangers après Laurent Blanc, l'ex-entraîneur de Saint-Étienne, du LOSC et de Nice, âgé de 55 ans, a été intronisé. "C'est une nouvelle ère", s'est réjoui le président Nasser Al-Khelaïfi. "On est contents et fiers."

Avant de diriger sa première séance d'entraînement au Camp des Loges, Christophe Galtier s'est exprimé, pour la première fois, en tant que coach du PSG. Lors de sa prise de parole depuis l'auditorium du Parc des Princes, il a martelé plusieurs messages forts à destination de son effectif, promettant notamment qu'"aucun joueur ne sera au-dessus du groupe".