Pétard jeté sur son gardien à Montpellier : Clermont dépose plainte et donne des nouvelles de Mory Diaw

"Un acte inqualifiable". Au lendemain du jet de pétard depuis une tribune de la Mosson, qui a blessé son gardien de but Mory Diaw, en marge du match Montpellier-Clermont (4-2, à la 90ᵉ minute), d'abord interrompu puis arrêté définitivement, le club auvergnat a fermement réprouvé cet incident. "Le Clermont Foot 63 condamne avec fermeté cet acte inqualifiable et a décidé de déposer plainte à l'encontre de l'auteur de cet acte", un supporter montpelliérain, alcoolisé, rapidement identifié et placé en garde à vue, a annoncé, lundi 9 octobre, dans un communiqué l'actuelle lanterne rouge de Ligue 1.

"La gravité de ces faits interpelle au sein du club. Dans le sillage des différents événements ayant émaillé plusieurs rencontres ces derniers mois, le degré de violence de cette agression renforce l'inquiétude des acteurs du jeu", a poursuivi la formation entraînée par Pascal Gastien, "choquée" et "traumatisée par sa brutalité". "Aujourd'hui, le Clermont Foot 63 lance un appel aux différents acteurs du monde du football afin de travailler ensemble et trouver des solutions pérennes pour éradiquer ce type de comportements au sein de nos stades", afin que le football "reste synonyme de passion, d'émotion et de respect"