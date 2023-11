Incidents avant OM-OL : le match reporté sera rejoué le 6 décembre au Vélodrome

Sérieusement blessé par les éclats de verre des vitres brisées par les projectiles, lancées par des supporters marseillais, Fabio Grosso a dû se faire poser 12 points de suture. Le coach italien, dont l'adjoint Raffaele Longo avait été aussi touché, s'est fait prescrire 30 jours d'incapacité totale de travail (ITT). "Il y a eu une chose inacceptable et on ne peut pas passer au-dessus", avait-il insisté, lors de sa première prise de parole cinq jours après les incidents. "Je veux de la sécurité pour tous. On ne peut pas mettre en danger la vie de gens pour le sport", avait-il martelé, l'œil gauche encore tuméfié et une partie de ses blessures dissimulées par une casquette enfoncée sur son crâne. "Ça va mieux, ça doit aller mieux."