Ligue 1 : le PSG conforte son fauteuil de leader après sa victoire contre l'OM (1-0)

Avec ce succès, le leader parisien fait la belle opération de la journée. Avec 29 points, il compte désormais trois longueurs d'avance sur Lorient, surprenant deuxième, et six sur son rival du sud de la France, quatrième. Surtout, il reste le seul club invaincu cette saison sur la scène nationale. De son côté, les joueurs d'Igor Tudor concèdent un second revers de rang - après celui contre Ajaccio (1-2) - et voient les Rennais revenir sur leurs talons (21 points).